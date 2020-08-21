«Севилья» — «Интер»: ставка Михаила Поленова на финал Лиги Европы 21 августа

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Лиги Европы «Севилья» — «Интер».
Ставка: гол Лукаку за 2.35.
«Испанцы прошли «Рому» и «Манчестер Юнайтед» с разным запасом прочности и класса, но мне кажется, что всё-таки это присутствовало в обоих матчах.
Иногда «Севилья» добавляет, а она может добавить в разных линиях — в перестроении тактическом, выпуске других игроков в середину поля, в атаку. Например, Де Йонг, выходящий вместо Эн-Несери, меняет игру. Структурно она не меняется, но по наполнению происходят эти изменения. Усиления много, именно это я имею в виду под неким преимуществом в классе.
Если угодно, то «Интер», может, и не такая вариативная команда. Конечно, у них тоже есть игроки, которые меняют ход встречи и так далее. Гибкость «Интера» сейчас не является самым главным его оружием. Сейчас это оружие — пробивная мощь.
То, как «Интер» смял «Шахтёр», стоит дорогого. То, как они продавливали «Хетафе», тоже очень важно. Я предлагаю вам задуматься в этом матче над вариантом индивидуальных тем. Я очень люблю, когда большие игроки решают судьбу финала и проявляют себя. Гол Ромелу Лукаку — предлагаю задуматься над этим вариантом.
Многое сводится на него, он может и продавить, и сыграть тонко — это разнообразный нападающий. В полуфинале он был украшением. Мне кажется, это хороший вариант. Ставлю на гол Лукаку с коэффициентом 2.35», — сказал Поленов.
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