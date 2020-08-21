«Севилья» – «Интер»: прогноз Романа Павлюченко на финальную встречу Лиги Европы

Экс-игрок сборной России Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Севилья» – «Интер».
Ставка: победа «Интера» за 2.15.
«Севилья», ставшая настоящей легендой в Лиге Европы 2010-х годов, сыграет в очередной раз в финале этого еврокубка против «Интера», который впервые за столь долгое время дошёл до высокой стадии.
«Нервионцы» уже трижды поднимали корону над головой, да и в этом году прошли несколько крутых противников, набрав потрясающую форму под конец сезона. Сделают ли они четвёртый титул?
Севильцы не затратили много усилий на поход до финальной стадии, однако в полуфинале с «Манчестер Юнайтед» (2:1) их спасло чудо по имени Боно. Сегодня, скорее всего, марокканец не вытащит коллектив.
«Змеи» также были хороши на финише чемпионата и заняли вторую позицию в Серии А, а в трёх еврокубковых встречах пропустили лишь однажды. Миланцы оторвались на «Шахтёре» (5:0), но не расслабит ли их это?
Действительно, итальянцы практически не тратили сил в полуфинале, просто наказывали украинцев за ошибки. В конце дистанции нет места расслабленности, поэтому фаворит именно «Интер».
Мой прогноз — победа «Интера» за 2.15», — сказал Павлюченко.
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