«Севилья» — «Интер»: прогноз Дениса Казанского на решающий матч Лиги Европы

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на финальный матч Лиги Европы «Севилья» — «Интер».



Ставка: гол Лукаку за 2.33.



«Нас ждёт грандиозный финал в Германии. «Севилья» выдержала 20 ударов от «Манчестера» и вышла в финал. «Интер» убил «Шахтёр», и вы видели, как это было сделано. В общем, финал достойный, каким и должен быть финал любого еврокубка.



«Интер» горяч. Горяч и Ромелу Лукаку. У него будет 11-е подряд появление в Лиге Европы. 33 мяча в дебютной кампании, дубль в полуфинале. В общем, сейчас он находится на пике формы. Мне кажется, что он пытается кому-то что-то доказать. Начиная от «Манчестер Юнайтед» и до своей семьи. Кому точно — не знаю. Так, как он сейчас играет, он не играл никогда. Ставка на его гол в финале невероятно хороша. Лукаку — это та машина, которая сметает всех, что в Лиге Европы, что в Серии А.



Тем более что в Лиге Европы есть возможность взять трофей. Не получилось в Италии, но здесь может получиться. Красивая кампания Антонио Конте будет логично завершена. Поэтому гол Ромелу Лукаку. Команда играет результативно. В 4 из последних 5 матчей забивает 2 мяча и больше, и обязательно находится место этому бельгийскому монстру», — сказал Казанский.



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«Севилья» — «Интер». Прогноз: Конте, Лукаку и Янг оставят красно-белых без любимого трофея «Севилья» — хозяйка Лиги Европы, но больно уж хороши сейчас «нерадзурри».