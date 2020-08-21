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Вадим Немков — Райан Бейдер, Bellator 244, дата боя, когда и где прямая трансляция, ставки

Вадим Немков — Райан Бейдер, Bellator 244, дата боя, когда и где прямая трансляция, ставки
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 21 августа, на турнире Bellator 244 за титул чемпиона в полутяжёлом весе сразятся россиянин Вадим Немков и чемпион организации в двух весовых категориях Райан Бейдер из США. Начало боя — не ранее 06:30 мск 22 августа. Прямая трансляция боя будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец».

По оценке букмекеров, фаворит боя — Бейдер. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.72. Это примерно 55% вероятности. Поставить на Немкова можно за 2.12 (43%). На ничейный исход можно сделать ставку за 48.00 (2%).

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