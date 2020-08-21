«Бордо» — «Нант»: прогноз Александра Неценко на игру 1-го тура Лиги 1

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 1-го тура Лиги 1 сезона-2020/2021 «Бордо» — «Нант».



Ставка: «Бордо» не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 1.90.



«Франция возвращается после полугодичного перерыва «атлантическим дерби». Понятно, что на фоне коронавируса и постоянных позитивных тестов у команд Лиги 1 трудно предположить на 100% их состояние. Буду отталкиваться от своих представлений о манере игры команд, их тренеров и нюансов, сложившихся за последние годы.



В «Бордо» давно управленческий бардак, но Паулу Соуза в нём всё равно умудрялся сплотить команду и держать её на плаву. Проблема в том, что португальца сживали нынешние владельцы, потихоньку убирая из клуба его соратников, поставленных предыдущим руководством. Соуза, понимая, чем это может ему грозить, ушёл прямо перед сезоном. Но аквитанцы, судя по всему, выпутаются, поскольку на смену прежнему тренеру пришёл Жан-Луи Гассе. Он и чемпионом становился в «Бордо», будучи помощником Лорана Блана, и вообще заработал репутацию тренера, умудряющегося выжимать максимум из непритязательного состава.



У «Нанта» есть потери. И потенциальный новичок «Спартака» опорник Туре, и центральный хавбек Абейд. В общем, «канарейки» под руководством Гюркюффа — это традиционно закрытая команда, ориентированная на реализацию немногих моментов, поскольку внимание уделяется балансу в игре и надёжной обороне.



А теперь статистика. «Бордо» проиграл «Нанту» лишь 1 матч из последних 11. В 7 из 8 предыдущих «атлантических дерби» не пробивался тотал больше 2.5 мяча. Логично будет поставить на это снова, добавив условие, что «Бордо» не уступит», — сказал Неценко.



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«Бордо» — «Нант». Прогноз: вялое, но долгожданное возвращение «Лиги фермеров» Французский чемпионат не отличается высокой результативностью, а тут ещё и огромная пауза.