«Севилья» — «Интер»: прогноз Константина Генича на финальный матч Лиги Европы 21 августа

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» — «Интер» в финале Лиги Европы сезона-2019/2020.
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.84.
«В Кёльне в решающем матче Лиги Европы сойдутся «Севилья» и «Интер». Пора уже этот турнир называть Лигой Севильи. В шестой раз уже команда выходит в финал. Все предыдущие пять финалов оказывались успешными, команда брала трофей. Особенно продуктивным был период работы с Унаем Эмери.
Что касается нынешнего положения дел, то «Интер» впервые за последние 10 лет вышел в финал еврокубка. Это может быть первый международный трофей для Антонио Конте. И, разумеется, если посмотреть на букмекерские котировки, то «Интер» идёт небольшим фаворитом в этой паре. На мой взгляд, он помощнее, покрепче, поструктурнее. Плюс «Интер» поувереннее прошёл своих соперников в плей-офф. Да, пришлось помучиться на первых минутах с «Хетафе», потерпеть, но где-то «Интеру» повезло. Повезло и в каких-то моментах во встрече с «Шахтёром».
«Интер» мне нравится больше, несмотря на мою испанскую симпатию к «Севилье». «Интер» — фаворит. Но, учитывая, что цена ошибки слишком высока, как мне кажется, очень осторожно команды будут действовать. В открытый бой влезать никто не будет.
Мой прогноз на этот матч — тотал меньше 2.5 мяча за 1.84», — сказал Генич.
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