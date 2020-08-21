«Севилья» — «Интер»: ставка Алексея Андронова на финал Лиги Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Севилья» — «Интер» в финале Лиги Европы сезона-2019/2020.
Ставка: победа «Интера» за 2.16.
«Севилья» — «Интер» — это финал Лиги Европы. Конечно, достаточно интересный матч. «Севилья» много раз выигрывала этот турнир за последние годы. И я думаю, что, конечно, она хочет выиграть его ещё раз. Тем более победа даст «Севилье» хороший посев в Лиге чемпионов.
Но мне кажется, что «Интер» тоже голоден до титулов. И я поставил бы всё-таки на «Интер». Отличная группа атаки у него — Лукаку и Лаутаро Мартинес. Это команда, которая может забивать любому сопернику. Коэффициент 2.16 на победу «Интера» в этом матче. На мой взгляд, именно эту ставку и нужно делать. Коэффициент предполагает, а «Интер» по игре располагает», — сказал Андронов.
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