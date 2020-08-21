Эксперты назвали ставки россиян на финал Лиги Европы «Севилья» — «Интер»

Финальный матч Лиги Европы «Севилья» — «Интер» начнётся сегодня, 21 августа, в 22:00 мск. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на поединок.
86% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу итальянцев, 10% — на «Севилью», ещё 4% — на ничью.
На то, что команды забьют как минимум 3 гола, поставлено 95% объёма рынка при коэффициенте 2.00. 5% приходится на то, что в матче будет меньше 3 голов (коэффициент 1.80).
Больше всего игроки БК «Фонбет» ставят на победу «Интера». На этот исход поставлено 57% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на успех итальянцев с учётом основного времени и пенальти (18%), на то, что в игре будет минимум 3 гола (11%), на то, что обе команды забьют (9%), и на победу «Севильи» (4%).
На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК «Фонбет», составила 900 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на то, что в игре будет минимум 4 мяча, с коэффициентом 3.25. Средняя сумма ставки — 800 рублей.
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