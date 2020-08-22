«Урал» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч 4-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Урал» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» и тотал больше 1.5 мяча за 1.80.

«Это уже третий домашний матч екатеринбуржцев. Выиграть пока не получается. Проиграли сначала «Динамо», потом была ничья с «Локомотивом». Соперники на старте у «Урала» непростые.



«Краснодар» показал неплохой футбол в матче с «Арсеналом», особенно в первом тайме. Хорошее движение, фирменные комбинации, замечательный гол Петрова. Во втором тайме уже по счету «Краснодар» играл, забил второй и спокойненько довел дело до победы.



«Урал» при Матвееве перестраивается. Это не такая лихая команда, как при Парфенове. По крайней мере, с «Локомотивом» сыграли достаточно строго в обороне. Но все равно у «Локомотива» было пять реальных шансов забить. Подвела реализация. Ну и где-то Помазун выручил.



Если «Краснодар» сыграет, как с «Арсеналом» или «Локомотивом» в первые 20 минут, «Урал» не устоит. «Краснодар» любит забивать «Уралу». Забивает всегда достаточно. Думаю, матч в Екатеринбурге не станет исключением. Минимум два мяча «Краснодар» забьет и увезет победу из Екатеринбурга.



Мой прогноз — «победа «Краснодара» и тотал больше 1,5 мяча» за 1,8».