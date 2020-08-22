«Урал» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч 4-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Урал» — «Краснодар».
Ставка: победа «Краснодара» и тотал больше 1.5 мяча за 1.80.
«Это уже третий домашний матч екатеринбуржцев. Выиграть пока не получается. Проиграли сначала «Динамо», потом была ничья с «Локомотивом». Соперники на старте у «Урала» непростые.
«Краснодар» показал неплохой футбол в матче с «Арсеналом», особенно в первом тайме. Хорошее движение, фирменные комбинации, замечательный гол Петрова. Во втором тайме уже по счету «Краснодар» играл, забил второй и спокойненько довел дело до победы.
«Урал» при Матвееве перестраивается. Это не такая лихая команда, как при Парфенове. По крайней мере, с «Локомотивом» сыграли достаточно строго в обороне. Но все равно у «Локомотива» было пять реальных шансов забить. Подвела реализация. Ну и где-то Помазун выручил.
Если «Краснодар» сыграет, как с «Арсеналом» или «Локомотивом» в первые 20 минут, «Урал» не устоит. «Краснодар» любит забивать «Уралу». Забивает всегда достаточно. Думаю, матч в Екатеринбурге не станет исключением. Минимум два мяча «Краснодар» забьет и увезет победу из Екатеринбурга.
Мой прогноз — «победа «Краснодара» и тотал больше 1,5 мяча» за 1,8».
- 22 августа 2020
-
11:30
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:25
-
10:20
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:25
-
09:15
-
09:05
-
09:00
-
08:50
-
08:45
-
08:30
-
08:25
-
08:23
-
08:15
-
08:10
-
08:00
-
07:00
-
04:00
-
03:00
-
01:00
-
00:30
- 21 августа 2020
-
23:59
-
22:00
-
21:45
-
20:45