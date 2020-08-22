ЦСКА — «Рубин»: прогноз Дмитрия Симонова на матч чемпионата России

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 4-го тура РПЛ сезона-2020/2021 ЦСКА — «Рубин».
Ставка: обе забьют за 2.15.
«Все считают «Рубин» низовой командой. На самом деле это не так. У «Рубина» обновилась группа атаки. Вливается Деспотович и с каждым матчем играет все увереннее. Есть и феноменальный Хвича Кварацхелия, он постоянно обостряет и дриблингом создает опасные моменты для себя и партнеров либо зарабатывает пенальти и штрафные удары.
С другой стороны, «Рубин» времен Слуцкого стал действовать слабее в защите, чем при Шаронове. Показательный матч с «Сочи» — 2:3. Все три мяча «Рубин» пропустил со стандартов, что говорит о том, что с обороной не все гладко. «Рубин» стал больше забивать и больше пропускать.
Что касается ЦСКА, многие говорят о получении денег, об усилении, но деньги пришли, а новые игроки еще нет. Центральный защитник Бруно Фукс из Бразилии должен вот-вот еще приехать. Пока армейцы играют той же обороной, что и ранее. Карпов в силу возраста совершает в каждом матче результативные или грубые ошибки. Набабкин уже в возрасте, а Васин — не гарант стабильности. Оборона армейцев может в любой момент пропустить гол на ровном месте. Это доказывал не только «Зенит», но и «Тамбов», обладающий самой слабой атакой в РПЛ.
Думаю, атака «Рубина» способна огорчить армейцев, а силы ЦСКА и слабость обороны Казани хватит, чтобы были забиты голы в те и другие ворота».
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