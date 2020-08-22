«Зенит» — «Тамбов»: прогноз Константина Генича на матч 4-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — «Тамбов».

Ставка: победа «Зенита» всухую за 1.85.

«Лидер чемпионата «Зенит», одержавший три победы в трех турах, принимает «Тамбов». «Тамбов» прилично изменился, поменялась почти вся группа атаки. В последнем туре удалось одержать тяжелейшую победу в матче с «Химками». Забили благодаря Чуперке быстрый гол, потом Обухов не реализовал пенальти, ну и пришлось помучиться — из-за удаления почти весь второй тайм провели в меньшинстве. Но победа есть победа.



Много эмоций в победном матче «Тамбов» оставил. Но и «Зенит» тоже, обыграв ЦСКА. Выиграл по делу, хотя был отрезок в конце первого тайма, когда «Зенит» откровенно встал. Армейцы переигрывали в тот момент.



«Зенит» играет дома. В прошлом сезоне «Зенит» выиграл 2:1 оба раза. В первом матче тогда шальной дальний удар помог забить тамбовчанам. Если «Зениту» удастся сыграть аккуратно в обороне, он не пропустит. Возвращается Ракицкий и воссоединится с Ловреном в центре обороны. Не вижу, за счет чего «Тамбов» может наказать «Зенит», если тот сыграет строго.



Мой прогноз — «победа «Зенита» всухую» за отличный коэффициент 1,85».