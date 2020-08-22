«Арсенал» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч 4-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Динамо» в 4-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.

Ставка: «Арсенал» не проиграет за 1.90, «Арсенал» забьёт за 1.65.

«Давненько я не видел, чтобы на «Арсенал» в домашнем матче давали такой коэффициент. И туляки действительно не очень здорово выглядят на старте, есть проблемы у команды Сергея Подпалого.



Сейчас приезжает московское «Динамо», которое ещё ни разу не проиграло. Более того, это единственная команда, которая за три тура ни разу не пропустила. Где-то динамовцы удачно действовали в обороне, где-то — против закрытого «Ротора» — чуть-чуть не хватало в плане КПД. Но результат есть, и это самое главное. Думаю, руководство «Динамо» работой Кирилла Новикова должно быть довольно.



Дома «Арсенал» всегда действует достаточно агрессивно. Есть Луценко, который любит «Динамо» забивать. В прошлом сезоне он забил в Москве, и «Арсенал» выиграл. Сейчас, мне кажется, букмекеры «Арсенал» недооценивают. «Арсенал» неубедительно начал чемпионат, а динамовцы в порядке, но можно как раз здесь сыграть на «Арсенал». Да, «Динамо» не проигрывает и не пропускает, но не сказал бы, что по первым турам команда впечатляет.



Я бы взял вариант «Арсенал» не проиграет» за 1.9. Ну и взял бы также «Арсенал» забьёт» за 1.65. Наконец-то кто-то, может быть, распечатает ворота Антона Шунина. Верю, что бывшие динамовцы Подпалый и Ковардаев что-то придумают на эту встречу».