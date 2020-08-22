ЦСКА — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч 4-го тура чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА — «Рубин» в 4-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.

Ставка: ЦСКА забьёт в первом тайме за 1.88.

«ЦСКА снова сыграет с Леонидом Слуцким и его командой. Здесь своя подоплёка и своя интрига. Именно «Рубин» в прошлом сезоне лишил ЦСКА шансов побороться за место в Лиге чемпионов. Глупый пенальти, когда Обляков сбил Кварацхелию, не позволил ЦСКА победить (1:1).



В первых трёх турах у «Рубина» были проблески неплохой игры. Но в обороне есть проблемы. Три мяча пропустили от «Сочи», хотя казалось, что игру перевернули во втором тайме. Не совсем удалась игра с «Локомотивом». С «Уралом» вничью сыграли (после глупого удаления Меркулова пришлось играть в меньшинстве). Одним словом, пока «Рубин» сыроват. Команда строится, потенциал неплохой, так что посмотрим, что получится в перспективе.



ЦСКА, как мне кажется, более крепко выглядит. К тому же возвращение Влашича добавляет ЦСКА красок и разнообразия в атаке.



Очень неплохо «армейцы» смотрелись в первом тайме в матче с «Зенитом». Думаю, в домашней встрече тоже определённая ставка будет сделана на быстрый гол. Это заставит «Рубин» раскрыться, что может быть использовано в дальнейшем. Гончаренко всё это прекрасно понимает и попробует сделать ставку на первый тайм.



Мой прогноз — «гол ЦСКА в первом тайме» за 1.88».