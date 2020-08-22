Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Зенит» — «Тамбов»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата России в Санкт-Петербурге

«Зенит» — «Тамбов»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата России в Санкт-Петербурге
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Павел Занозин сделал прогноз на матч 4-го тура российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Зенит» — «Тамбов».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.76.

«Зенит» — единственная команда, выступающая пока без потерь. «Тамбов» же начал чемпионат в традиционном стиле — не очень здорово, но и не в самом низу таблицы.

Думаю, в предстоящем матче, тем более в Питере, других вариантов, кроме победы «Зенита», нет. «Зенит» сейчас на хорошем ходу, особенно в атаке. Победа должна получиться уверенной.

Предложил бы ставку не просто на победу «Зенита», а на победу с форой (-1,5) с коэффициентом 1.76. Думаю, с разницей в два мяча у нынешнего «Тамбова» «Зенит» способен выиграть. Надеемся на Дзюбу и Азмуна».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020