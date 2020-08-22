«Зенит» — «Тамбов»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата России в Санкт-Петербурге
Комментатор Павел Занозин сделал прогноз на матч 4-го тура российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Зенит» — «Тамбов».
Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.76.
«Зенит» — единственная команда, выступающая пока без потерь. «Тамбов» же начал чемпионат в традиционном стиле — не очень здорово, но и не в самом низу таблицы.
Думаю, в предстоящем матче, тем более в Питере, других вариантов, кроме победы «Зенита», нет. «Зенит» сейчас на хорошем ходу, особенно в атаке. Победа должна получиться уверенной.
Предложил бы ставку не просто на победу «Зенита», а на победу с форой (-1,5) с коэффициентом 1.76. Думаю, с разницей в два мяча у нынешнего «Тамбова» «Зенит» способен выиграть. Надеемся на Дзюбу и Азмуна».
- 22 августа 2020
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