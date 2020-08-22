«Зенит» — «Тамбов»: прогноз и ставка Владислава Радимова на матч 4-го тура РПЛ

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч 4-го тура РПЛ «Зенит» — «Тамбов».

Ставка: победа «Зенита» всухую за 1.83, гол Азмуна за 1.80, победа «Зенита» по угловым с форой (-4.5) за 1.87.

«В прошлом туре «Зенит» выиграл у ЦСКА, дубль — у Азмуна. Думаю, Сердар сможет забить в этом матче. У него сейчас сумасшедшая форма, а в соперниках один из аутсайдеров чемпионата. Плюс вернулся Дзюба, у него с Азмуном классная связка. Считаю, «Тамбов» не сможет забить в этом матче.



И ещё поставлю на победу «Зенита» по угловым с форой, потому что он будет атаковать весь матч. «Тамбов» же в первую очередь обороняет ворота, независимо от счёта. Тамбовчанам за счастье будет уступить 0-1 или 0-2, раскрываться они не станут. Смотрел матч «Тамбова» с «Ростовом», и он там не раскрывался, даже уступая в счёте. Видел также матч с «Химками», где «Тамбов» забил и потом стоял сзади. Когда удалили игрока, команда Сергея Первушина даже не перешла центр поля, но довела матч до победы».