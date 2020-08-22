«Урал» — «Краснодар»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу

22 августа «Урал» примет «Краснодар» в матче 4-го тура чемпионата России. Начало — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».



Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 6.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.40.



Букмекеры считают, что матч РПЛ «Урал» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.68. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13.



Если отличиться сумеют обе команды, зайдёт коэффициент 1.87. Самый вероятный счёт — 1:0 в пользу «Краснодара» (6.15).

«Урал» — «Краснодар». Прогноз: Берг, Вандерсон и Газинский не оставят шансов Помазуну Краснодарцы не проигрывают «Уралу» в РПЛ уже девять матчей.