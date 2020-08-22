«Химки» — «Ахмат»: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало матча РПЛ
22 августа «Химки» примут «Ахмат» в матче 4-го тура чемпионата России. Начало — в 16:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Эксперты не могут выделить явного фаворита: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.10. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.66. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.28.
Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Химки» — «Ахмат» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40.
Если отличиться сумеют обе команды, зайдёт коэффициент 2.08. Самый вероятный счёт — 1:1 (5.65).
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В матче с «Ротором» грозненцы показали хороший футбол. У химчан же пока не идёт.
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