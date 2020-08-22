«Арсенал» Тула — «Динамо»: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало

22 августа «Арсенал» примет «Динамо» в матче 4-го тура чемпионата России. Начало — в 17:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.60.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Арсенал» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.61. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30.
Если забить сумеют обе команды, пройдёт коэффициент 2.12. Самый вероятный счёт — 1:0 в пользу «Динамо» (5:30) и ничья 1:1 (6.00).
- 22 августа 2020
-
13:05
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:10
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:25
-
10:20
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:25
-
09:15
-
09:05
-
09:00
-
08:50
-
08:45
-
08:30
-
08:25
-
08:23
-
08:15
-
08:10
-
08:00
-
07:00