«Арсенал» Тула — «Динамо»: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало

22 августа «Арсенал» примет «Динамо» в матче 4-го тура чемпионата России. Начало — в 17:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.60.



Букмекеры считают, что матч РПЛ «Арсенал» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.61. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30.



Если забить сумеют обе команды, пройдёт коэффициент 2.12. Самый вероятный счёт — 1:0 в пользу «Динамо» (5:30) и ничья 1:1 (6.00).