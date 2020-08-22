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«Арсенал» Тула — «Динамо»: где покажут матч РПЛ, прогнозы и ставки букмекеров

«Арсенал» Тула — «Динамо»: где покажут матч РПЛ, прогнозы и ставки букмекеров
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22 августа «Арсенал» примет «Динамо» в матче 4-го тура чемпионата России. Начало — в 17:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.60.

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Арсенал» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.61. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30.

Если забить сумеют обе команды, пройдёт коэффициент 2.12. Самый вероятный счёт — 1:0 в пользу «Динамо» (5:30) и ничья 1:1 (6.00).

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