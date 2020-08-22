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«Ротор» — «Сочи»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу покажут

«Ротор» — «Сочи»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу покажут
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22 августа «Ротор» примет «Сочи» в матче 4-го тура чемпионата России. Начало — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.29. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.65. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.44.

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ротор» — «Сочи» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.66. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32.

Если отличиться сумеют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.

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