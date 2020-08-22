Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

ЦСКА — «Рубин»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча РПЛ

ЦСКА — «Рубин»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

22 августа ЦСКА примет «Рубин» в матче 4-го тура чемпионата России. Начало — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 5.60. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.76.

Букмекеры считают, что матч РПЛ ЦСКА — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73.

Если отличиться сумеют обе команды, сыграет коэффициент 2.09. Наиболее вероятный счёт — 1:0 (4.80).

ЦСКА — «Рубин». Прогноз: Влашич, Гончаренко и Акинфеев отмажутся за неудачу с «Зенитом»
«Зенит» победил по делу, но красно-синие продолжают забивать в каждом матче.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020