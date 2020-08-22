Вадим Немков — Райан Бейдер: когда бой, где смотреть онлайн-трансляцию

21 августа на турнире Bellator 244 за титул чемпиона в полутяжелом весе сразятся россиянин Вадим Немков и чемпион организации в двух весовых категориях Райан Бейдер из США. Начало боя — не ранее 06:30 мск 22 августа. Прямая трансляция боя будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец».



По оценке букмекеров, фаворит боя — Бейдер. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.72. Это примерно 55% вероятности. Поставить на Немкова можно за 2.12 (43%). На ничейный исход можно сделать ставку за 48.00 (2%).



Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.