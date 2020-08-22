«Севилья» — «Интер»: кто выиграл в матче Лиги Европы, какие ставки и прогнозы зашли

В финальном матче Лиги Европы «Севилья» принимала «Интер». Встреча прошла на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германии) и завершилась победой испанской команды со счётом 3:2.
На 5-й минуте счёт открыл нападающий «Интера» Ромелу Лукаку, успешно реализовав пенальти. Через 7 минут ответный гол забил форвард «Севильи» Люк де Йонг. На 33-й минуте де Йонг оформил дубль и вывел испанский клуб вперёд. Через 2 минуты счёт сравнял защитник миланцев Диего Годин. На 74-й минуте защитник «Севильи» Диего Карлос, забив гол, установил итоговый счёт встречи.
Букмекеры не ожидали победы испанцев: ставки на их успех принимались за 3.62. Со ставки в 1000 рублей можно было выиграть 3620 рублей. Успех «Интера» шёл за 2.25.
При этом эксперты не думали, что встреча получится результативной. Тотал больше 2.5 гола оценивался коэффициентом 2.10, а тотал меньше 2.5 гола — 1.90.
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