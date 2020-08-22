«Химки» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на матч 4-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Химки» — «Ахмат» в 4-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.
Ставка: победа «Ахмата» за 2.47.
«Чудес не бывает. Трудно играть в Премьер-Лиге командой, которая выходила из ФНЛ. Уровень лиг всё-таки очень сильно разнится. Пропасть с каждым сезоном всё больше, хотя и уровень РПЛ, мягко говоря, не повышается. И «Химки» испытывают проблемы на старте. Не сумели в большинстве ничего поделать с «Тамбовом», у которого состав далеко не самый сильный в Премьер-Лиге. Постепенно новички приезжают. Сейчас Ломовицкий должен постепенно прибавить, Идову помогает, но этого мало.
«Ахмат» выиграл у «Ротора». Но у «Ротора» примерно те же проблемы, что и у «Химок»: состав пока не тот, который нужен в РПЛ. И всё равно у «Ахмата» проблемы были. Я совсем не понял стартового состава, в котором не было Иванова, Роши и Ильина. Они вышли и всё решили. Может, им отдых был дан. Не знаю. Но в каждом матче Талалаев делает замены в первом тайме. Это говорит о том, что он ошибается с основным составом. Даже не знаю, какой состав на этот раз начнёт у «Ахмата».
Но всё-таки буду отталкивать от того, что все сильнейшие выйдут сразу, особенно та тройка, про которую я уже сказал. И они, на мой взгляд, сделают результат. Ставлю на грозненцев. «Химкам» пока очень и очень сложно».
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