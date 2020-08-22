«Арсенал» — «Динамо»: прогноз Владимира Чаплыгина на матч чемпионата России в Туле

Профессиональный гандикаппер Владимир Чаплыгин дал прогноз на матч 4-го тура чемпионата России по футболу «Арсенал» — «Динамо».

Ставка: тотал больше 25.5 фолов за 1.95.

«Я уже неоднократно писал, что при анализе статистических данных использую цифры прошлого сезона, поскольку у команд было слишком мало времени на отдых. По сути, перед нами примерно такая же картина, которая бывает при возникновении паузы на игры сборных: футболисты поддерживают форму, но ничего принципиально нового во время перерыва не разучивают.



В предыдущем прогнозе я уже упоминал, что и в текущем сезоне, и в посткарантинном отрезке прошлого сезона за матч фиксируется почти одно и то же число нарушений правил — 24 с хвостиком. Однако встреча тульского «Арсенала» с московским «Динамо» больше подходит для игры на «тотал больше». Дело в том, что команды довольно часто вступают в отборы и верховые единоборства. Из-за этого они частенько нарушают правила. По моим прикидкам, от предстоящей встречи стоит ожидать от 25 до 27 фолов. Но это без учёта персоны арбитра.



Обслуживать матч между «Арсеналом» и «Динамо» будет Владимир Москалёв, который предпочитает использовать свисток даже в самых невинных ситуациях. С ним мой прогноз по фолам смещается к промежутку от 29 до 31, в то время как букмекер установил планку тотала на отметке 25.5. Думаю, в Туле стоит сыграть «верх».