«Зенит» — «Тамбов»: прогноз Романа Павлюченко на матч 4-го тура чемпионата России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэм Хотспур» Роман Павлюченко дал прогноз на матч российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Тамбов».

Ставка: победа «Зенита» с форой (–1.5) за 1.77.

«Зенит», являющийся действующим чемпионом России, сыграет в Санкт-Петербурге с одним из главных андердогов — чудом спасшимся «Тамбовом». Сине-бело-голубые мощно стартовали в текущем сезоне, показав стопроцентный результат. И первый гол в регулярке они пропустили только в матче ЦСКА (0:1). Думаю, что петербуржцы на достигнутом не остановятся и пойдут за очередным трофеем. Хозяева стараются со стартовых туров создать комфортный задел.



Мне кажется, для подопечных Тимура Шипшева уровень чемпиона России сейчас космический, никаких шансов не вижу. Жду лёгкую победу представителей Северной столицы с форой».