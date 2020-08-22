«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка на матч Кубка чемпионов КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Кубка чемпионов КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев».

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.81.

«По сути, эта игра уже ничего не решает, поскольку соперники провели старт турнира диаметрально противоположным образом. Казанцы добыли две победы в основное время, а уфимцы потерпели два поражения и очков не набрали. Соответственно, первые уже попали в финал, а вторые в любом случае будут играть за третью строчку.



Понятно, что шансы хозяев выше, но ведь это «зелёное дерби», где традиционно может случиться всё что угодно. Кроме того, «Ак Барс» результат не волнует, а для «СЮ» победа над самым принципиальным оппонентом способна хоть как-то скрасить печальное выступление на турнире.



Линия позволяет сыграть «П2 с форой (+1.5)» за 1.93. Нам также нравится гол уфимцев в первом периоде за тот же коэффициент. Ну и ставка на верх кажется логичной. Турнирной мотивации уже нет, можно просто сыграть в своё удовольствие и порадовать зрителей ярким хоккеем, благо «зелёные дерби» часто получаются результативными».