«Химки» — «Ахмат»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 4-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Ахмат».

Ставка: «Ахмат» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.72.

«Первый после долгих лет сезон в высшем футбольном дивизионе России для подмосковных «Химок» пока не задался. За три тура, которые они успели провести, получилось набрать только один балл. Единственная ничья пришлась на выездную игру с «Сочи» (1:1). Тогда гости показали весьма неплохой футбол, но дожать соперника не сумели.



В прошлом же матче химчане в гостях уступили «Тамбову» с минимальным счётом. Хозяева открыли счёт в первом тайме, но незадолго до перерыва остались в меньшинстве. Практически весь второй тайм красно-чёрные провели в атаке, но спастись так и не смогли. Где-то не повезло, но реальных моментов оказалось не так много.



«Ахмат» за три стартовых тура, имея весомые трудности с линией обороны, умудрился набрать четыре балла. Сперва в гостевом матче с тульским «Арсеналом» скатал безликую, нулевую ничью, а затем по делу в Москве проиграл «Спартаку» со счётом 0:2.



На прошлый домашний матч грозненцы вышли сразу без трёх основных защитников, но сумели обыграть волгоградский «Ротор» (3:1). Волгоградцы часто допускали ошибки в обороне, а в атаке им не хватало остроты. Хозяева же в целом сыграли неплохо и победили заслуженно, а героем встречи стал рано вышедший на замену Одисе Роши.



На наш взгляд, коэффициент 2.66 за лобовую победу гостей в предстоящем поединке несколько завышен, однако проверять такой исход достаточно рискованно, поскольку на стороне «Химок» родное поле. Мы бы подумали над комбинированной ставкой «Х2 + тотал меньше 3.5 мяча» за коэффициент 1.72.



Химчане до сих пор не могут найти свою игру, да и с забитыми мячами у них не клеится. Зато «Ахмату» победа в прошлом туре должна придать уверенность. Но ещё одного шоу мы бы ждать не стали — всё-таки бездумно идти в атаку грозненцам на чужом поле опасно».