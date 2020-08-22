«Зенит» – «Тамбов»: прогноз Александра Неценко на матч 4-го тура РПЛ

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 4-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Зенит» – «Тамбов».

Ставка: победа «Зенита» и тотал меньше 3.5 мяча за 1.97.

«Конечно, «Зенит» — фаворит, и ресурс позволяет рассчитывать петербуржцам на «дежурные» три очка. Многим понравится ставка победа хозяев с форой (-1,5), но не спешил бы выбирать именно ее. Почему? В прошлом сезоне тамбовчане оба раза уступили «Зениту» с разницей в один мяч – по 1:2. Команда Сергея Первушина в этом чемпионате играет ни шатко ни валко, но никому не проиграла с разницей в два мяча.



А ведь у «Тамбова» в соперниках были сильные «Ростов» и ЦСКА. Армейцам он даже забил и в концовке имел неплохие шансы лишить соперника победы. Кроме того, у «Зенита» есть черта — тратить для победы ровно столько сил, сколько нужно: потихоньку входить в матч и постепенно разгоняться.



В оборону петербуржцев после дисквалификации вернётся Ракицкий, что явно не сулит «Тамбову» голы. Но подстрахуюсь и возьму победу «Зенита» с тоталом меньше 3,5 мяча. Сейчас матчи идут плотно. Соперник будет в глухой обороне. Петербуржцам незачем устраивать голевой аттракцион. Все будет традиционно».