Вадим Немков — Райан Бейдер: результат боя Bellator 244 и сыгравшие коэффициенты

На стадионе «Мохеган Сан» в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам – Bellator 244.
В главном событии турнира встречались действующий чемпион организации Райан Бейдер и российский боец Вадим Немков. На кону стоял чемпионский пояс в весовой категории до 205 фунтов (93 кг). Поединок завершился победой Немкова нокаутом во втором раунде после хайкика в голову. Таким образом, Немков стал первым чемпионом Bellator из России в полутяжёлом весе.
Эксперты считали фаворитом боя американца. Ставки на победу Немкова принимались с коэффициентом 2.10: с 1000 рублей можно было получить 2100 рублей. Успех Бэйдера оценивался коэффициентом 1.82.
При этом букмекеры ожидали, что бой не получится затяжным: тотал меньше 3.5 раунда шёл за 1.64, а тотал больше 3.5 раунда — за 2.18.
- 22 августа 2020
-
08:30
-
08:25
-
08:23
-
08:15
-
08:10
-
08:00
-
07:00
-
04:00
-
03:00
-
01:00
-
00:30
- 21 августа 2020
-
23:59
-
22:00
-
21:45
-
20:45
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30