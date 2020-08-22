Вадим Немков — Райан Бейдер: кто победил на Bellator 244, какие ставки и прогнозы сыграли

На стадионе «Мохеган Сан» в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам — Bellator 244.



В главном событии турнира встречались действующий чемпион организации Райан Бейдер и российский боец Вадим Немков. На кону стоял чемпионский пояс в весовой категории до 205 фунтов (93 кг). Поединок завершился победой Немкова нокаутом во втором раунде после хайкика в голову. Таким образом, Немков стал первым чемпионом Bellator из России в полутяжёлом весе.



Эксперты считали фаворитом боя американца. Ставки на победу Немкова принимались с коэффициентом 2.10: с 1000 рублей можно было получить 2100 рублей. Успех Бэйдера оценивался коэффициентом 1.82.



При этом букмекеры ожидали, что бой не получится затяжным: тотал меньше 3.5 раунда шёл за 1.64, а тотал больше 3.5 раунда — за 2.18.

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