Александр Поветкин — Диллиан Уайт: по какому каналу покажут бой 22 августа

22 августа в Великобритании состоится вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретятся обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Диллиан Уайт и бывший обладатель титула WBA Regular Александр Поветкин.



Начало — в 22:00 мск.Трансляции 22 августа будут вести телеканалы «Рен ТВ» и A1, а также онлайн-платформа Amediateka.



Победитель получит право сразиться с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри. Кроме того, на кону боя Поветкин — Уайт будет стоять почётный пояс по версии WBC Diamond.



По оценке букмекеров, фаворит боя — Уайт. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.33. Это примерно 69% вероятности. Шансы Поветкина аналитики оценили коэффициентом 3.50 (27%). На ничью можно поставить за 23.00 (4%).