«Зенит» — «Тамбов»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России
Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 4-го тура российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Зенит» — «Тамбов», который состоится 22 августа.
Ставка: победа «Зенита» в первом тайме за 1.70, «Тамбов» не забьёт за 1.85, победа «Зенита» с разницей в два мяча за 4.25.
«Совершенно разное мастерство у отдельных футболистов этих команд. Более того, в «Зените» очень сильно прибавил Малком. Это дополнительно усилило атаку команды. Думаю, здесь никаких проблем у петербуржцев не будет, слишком уж велика разница в классе. Думаю, фаворит быстро получит преимущество и в дальнейшем спокойно доведёт дело до победы. Скорее всего, гости даже забить не смогут».
- 22 августа 2020
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