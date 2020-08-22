«Лилль» — «Ренн»: прогноз Александра Неценко на матч 1-го тура чемпионата Франции

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 1-го тура Лиги 1 сезона-2020/2021 «Лилль» — «Ренн».



Ставка: обе забьют за 1.97.



«В последнее время это сверхпринципиальное противостояние, поскольку обе команды претендуют на еврокубки. Центральный матч тура в виду переносов, которые случились в стартовом туре Лиги 1.



По итогам прошлого сезона «Лилль» опустился на четвертое место и уступил 1 очко «Ренну». Они боролись за последнюю путевку в Лигу чемпионов. «Ренн» добился потрясающего результата и будет представлен на групповом раунде Лиги чемпионов, а «Лилль» сыграет в Лиге Европы.



Осимхин отправился в «Наполи», но «Лилль» нашел ему замену. Отлично работает спортивный директор клуба Луиш Кампуш. Он сумел сделать так, что в «Лилль» пришел еще один молодой и талантливый нападающий — Джонатан Давид. Канадец забивает в среднем по голу за сборную страны и стал лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии, выступая за «Гент».



«Лилль» — настоящий инкубатор молодых талантов. Пепе был продан в «Арсенал» за огромные деньги после великолепного сезона. То же самое сейчас случилось и с Осимхином. Пришел опытный Бурак Илмаз. Плюс приобретен молодой и талантливый атакующий полузащитник Лихаджи из «Марселя». В общем, «Лилль» компенсировал потери.



«Ренн» переподписал Н’Зонзи, выкупив его у «Ромы». Камавинга остался. Пришел опытный защитник Агуэрд из «Дижона». «Ренн» выкупил у «Лиона» за хорошие деньги Мартена Тирье. Предполагаю, в этом матче командам удастся по одному разу поразить ворота друг друга. В последних пяти матчах из шести ставка «обе забьют» заходила. Этим командам нет смысла отсиживаться в обороне — они борются за высокие места».