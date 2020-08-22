«Колорадо Эвеланш» — «Даллас Старз»: прогноз Павла Лысенкова на 1-й матч серии НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на первый матч НХЛ второго раунда Кубка Стэнли сезона-2019/2020 «Колорадо Эвеланш» — «Даллас Старз».
Ставка: ИТБ 2.5 шайбы «Далласа» за 2.22.
«Самая русская пара на этой стадии плей-офф. За «Колорадо» бьются Никита Задоров, Валерий Ничушкин и Владислав Наместников, за «Даллас» — Антон Худобин, Александр Радулов и Денис Гурьянов. По именам и статусу игроков получше выглядят «Звёзды». Так, Гурьянов в последнем матче с «Калгари» (7:3) сделал покер, чего с российским хоккеистом в розыгрыше Кубка Стэнли не происходило никогда. Худобин стал первым вратарем своей команды в плей-офф, а Радулов в представлении не нуждается.
Но в целом атака «Колорадо» выглядит мощнее, и за «Эвеланш» выступает лучший хоккеист мира, который дошел до этой стадии, – Нэйтан Маккиннон. Драйзайтль, Макдэвид, Панарин, Кросби и другие уже отвалились. Вспомнить можно только Никиту Кучерова, но он на Востоке.
Думаю, как минимум первый матч серии пройдет в таком духе, что имеющий лучшую оборону «Даллас» будет защищаться, а имеющий лучшую атаку «Колорадо» будет наступать. Тем не менее у «Старз» тоже будут шансы в нападении.
Коэффициенты на первый матч этой серии очень низки на победу «Колорадо». Выбирая сочный кэф, взял бы 2,22 на то, что «Даллас» в основное время пробьет индивидуальный тотал в 2,5 шайбы, то есть забьет минимум три гола. Когда в нападении Бенн, Сегин, Радулов, Гурьянов, Павелски и даже Перри, когда к атаке подключаются защитники Хейсканен и Клингберг, это вполне реально».
- 22 августа 2020
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