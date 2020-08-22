«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Александра Вишневского на финальный матч Лиги чемпионов

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «ПСЖ» — «Бавария».
Ставка: победа «Баварии» за 2.02.
«Мне кажется, в финале победит тот, кто на протяжении этих 10 дней и всего сезона показывал более толковую, поставленную, классную, зрелищную, атакующую игру, и это «Бавария». Явный фаворит — мюнхенский клуб. Даже не потому, что «Бавария» одерживала только крупные победы в Лиссабоне, но и потому, что немецкая машина выглядит потрясающе убедительно и ярко. «ПСЖ» не может похвастаться такой стабильностью, как по построению и качеству игры, так и по последним результатам. Мне кажется, «Бавария» заберет кубок, так как более опытная и обладает более сбалансированной игрой.
Вопрос в методе победы. Применительно к ставкам, можно думать о ставках на чистую победу, можно поставить на проход «Баварии» или на «Баварию» с форой (0). Мне кажется, второй вариант лучше отбросить, потому что разница в коэффициентах небольшая, а между остальными двумя вариантами стоит сделать индивидуальный выбор. Может быть, вообще ничего не ставить, а ограничиться ролью зрителя и наблюдать за игрой этих прекрасных команд с классными исполнителями.
Мне все-таки кажется, что «Бавария» выиграет. Из двух вариантов, более аккуратного и рискованного, выберу рискованный. Коэффициент чуть выше двойки на победу «Баварии» смотрится довольно хорошо. Ожидал, что будет даже меньше, поэтому ставить на победу «Баварии» считаю оправданным».
- 22 августа 2020
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