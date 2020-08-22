Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Александра Вишневского на финальный матч Лиги чемпионов

«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Александра Вишневского на финальный матч Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «ПСЖ» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» за 2.02.

«Мне кажется, в финале победит тот, кто на протяжении этих 10 дней и всего сезона показывал более толковую, поставленную, классную, зрелищную, атакующую игру, и это «Бавария». Явный фаворит — мюнхенский клуб. Даже не потому, что «Бавария» одерживала только крупные победы в Лиссабоне, но и потому, что немецкая машина выглядит потрясающе убедительно и ярко. «ПСЖ» не может похвастаться такой стабильностью, как по построению и качеству игры, так и по последним результатам. Мне кажется, «Бавария» заберет кубок, так как более опытная и обладает более сбалансированной игрой.

Вопрос в методе победы. Применительно к ставкам, можно думать о ставках на чистую победу, можно поставить на проход «Баварии» или на «Баварию» с форой (0). Мне кажется, второй вариант лучше отбросить, потому что разница в коэффициентах небольшая, а между остальными двумя вариантами стоит сделать индивидуальный выбор. Может быть, вообще ничего не ставить, а ограничиться ролью зрителя и наблюдать за игрой этих прекрасных команд с классными исполнителями.

Мне все-таки кажется, что «Бавария» выиграет. Из двух вариантов, более аккуратного и рискованного, выберу рискованный. Коэффициент чуть выше двойки на победу «Баварии» смотрится довольно хорошо. Ожидал, что будет даже меньше, поэтому ставить на победу «Баварии» считаю оправданным».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020