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«Колорадо» — «Даллас»: прогноз и ставка «Чемпионата» на 1-й матч серии Кубка Стэнли

«Колорадо» — «Даллас»: прогноз и ставка «Чемпионата» на 1-й матч серии Кубка Стэнли
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на 1-й матч серии «Колорадо» — «Даллас».

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.83.

«Сейчас «лавины» смотрятся одним из двух-трёх главных претендентов на Кубок Стэнли. Это очень молодая, бодрая и темповая команда с хорошими нижними звеньями, способная перебегать кого угодно. Ввязываться с ней в открытый хоккей — настоящее самоубийство, а выдерживать давление 60 минут без потери концентрации слишком трудно.

Лидеры в полнейшем порядке: Натан Маккиннон перенёс высочайшую эффективность из регулярки в плей-офф, Назем Кадри и Микко Рантанен штампуют очки как конвейер, Габриэль Ландеског и Андре Бураковски тоже хороши. Вдобавок ко всему имеется классная пара вратарей Грубауэр-Францоуз.

Потому вполне логично, что букмекеры считают «Колорадо» фаворитом серии. «Даллас» действительно долго запрягал после рестарта сезона: одержал всего одну победу в круговом турнире (да и то по буллитам над едва живым «Сент-Луисом), потерпел два поражения в трёх стартовых играх с «Калгари».

Зато дальше понеслось. Три заключительных поединка «Старз» выиграли, хотя в двух случаях уступали. Финальный аккорд получился восхитительным: 0:3 к исходу седьмой минуты, 7:3 к финальной сирене при покере Дениса Гурьянова. Также отметим Джо Павелски: заслуженный ветеран вытащил для партнёров два матча серии.

И второй момент — в круговом турнире «Эвеланш» без проблем разнесли соперника (4:0), но тогда «шерифы» явно находились не в лучшей форме. А вот сезонная серия осталась за подопечными Рика Боунесса. Причём всухую — четыре победы из четырёх возможных. Потому играть лобовую победу фаворита не рискнём.

Предпочтём классический тотал меньше 5.5 шайбы за 1.83. Эта ставка доезжала в семи предыдущих очных встречах, так что не видим смысла мудрить. Альтернативный вариант — 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за коэффициент 1.85».

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В семи предыдущих очных встречах забивалось не более пяти шайб.
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