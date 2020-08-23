«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Александра Неценко на финальный матч Лиги чемпионов

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на финал Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «ПСЖ» — «Бавария».



Ставка: обе забьют + тотал меньше 4.5 мяча за 2.20.



«Конечно, фаворитизм мюнхенцев зашкаливает. Они выиграли все матчи в этой Лиге чемпионов, в каждой встрече забивая минимум по два мяча. В составе «Баварии» играет Роберт Левандовски, который забивает в каждом из своих матчей и стремится к новым рекордам.



Но Париж всё же не та команда, которая возьмёт и развалиться, как «Барселона» и позволит «Баварии» творить всё, что она захочет. Давайте посмотрим, как в этом сезоне в плей-офф Лиги чемпионов играл «ПСЖ». Я буду отталкиваться именно от этой команды.



Во-первых, Тухель отлично знает, что собой представляет «Бавария». Это на поверхности. Кроме того, парижане усиливали свою игру по ходу Лиги чемпионов. Вернулся после дисквалификации Анхель ди Мария, и мы видели, что случилось с «Лейпцигом», когда Париж вышел играть с аргентинцем в составе.



Теперь к финалу поправится и Марко Верратти. Это ключевой игрок центра поля. Там-то уже и будет порядок. Поэтому у Парижа есть все ресурсы, чтобы остановить своего соперника. Мне кажется, что в этом противостоянии всё может затянуться. Не буду искать победителя этого матча. На примере Лиги Европы мы убедились, что делать это абсолютно бесполезно. «Интер» тоже был явным фаворитом, но выиграла «Севилья».



В 8 из 10 матчей с участием «ПСЖ» не превышала тотал в 4.5 мяча. Считаю, что обе команды забьют, но это считается на раз-два, а к этому добавлю ещё и тотал меньше 4.5 мяча. Сумма этих условий даёт нам отличный коэффициент 2.20. Его и заиграю».