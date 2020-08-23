«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Александра Аксёнова на матч 4-го тура РПЛ 23 августа

Комментатор Александр Аксенов дал прогноз на матч 4-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Локомотив».
Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.45.
«В предыдущем туре и «Спартак», и «Локомотив» сыграли вничью. Подопечные Доменико Тедеско не смогли дожать «Уфу», хотя моментов было предостаточно. Что касается команды Марко Николича, то могло быть и поражение от «Урала», но москвичей спас Фёдор Смолов, забивший впервые после возвращения из Испании.
На первый взгляд кажется, что «Спартак» находится в лучшей форме — «Локомотив» действительно при Николиче в чемпионате России пока ни разу не проиграл. Однако игровой лёгкости нет и в помине, и не совсем понятно, откуда она может взяться. На этом фоне спартаковцы смотрятся лучше, с большой лёгкостью атакуют, но нет такой крепости в обороне, как у «Локо».
Поэтому «Спартак» наверняка забьёт, но вряд ли сумеет оставить свои ворота сухими. Плюс в последнее время был лишь один матч между этими командами, в котором было всего два забитых мяча — обычно голов больше. Допускаю, что и в этот раз будет три-четыре мяча.
Таким образом, мой прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив» — обе забьют и будет больше 2,5 гола».
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