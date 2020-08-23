«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Константина Генича на финал Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «ПСЖ» — «Бавария» в финале Лиги чемпионов сезона-2019/2020.



Ставка: тотал меньше 3.5 мяча за 1.91.



«В этот уникальный 2020 год, когда всё решалось в форме «турнира восьми», в финал вышли те, кого там и ожидали увидеть. Особенно это касается «Баварии». Парижу немного повезло с сеткой, однако там был «Атлетико» Мадрид. Но «Лейпциг» сначала вынес «Атлетико», а потом уже сам Париж вынес «Лейпциг», причём классически, очень круто, практически не дав ничего создать сопернику.



Финал может быть любым. Понятно, что наши ожидания от такой вывески — это суперяркий футбол, когда будет забито много мячей, атаки одних и других, великолепная игра вратарей. Но наши ожидания могут обломаться и не совпасть с реальностью. Я веду к тому, что все ждут много голов. «ПСЖ» — команда атакующая, с яркими исполнителями — Неймаром, Мбаппе, Ди Марией, Икарди.



У «Баварии» отличные фланги в атаке. Классно сыграли и Гнабри, и Мюллер, и Левандовски. Вы это отлично знаете и без меня. На каждое действие есть свое противодействие, поэтому и оборона «ПСЖ», и оборона «Баварии», если будет играть как с «Лионом», — это весьма квалифицированный подбор исполнителей. Не знаю, какие изменения сделает наставник «Баварии». Вряд ли в этом матче, когда встречаются действительно мощные команды, стоит ждать чего-то такого, как «Вау!».



Думаю, что в этом матче цена ошибки может очень дорого обойтись, поэтому команды сыграют аккуратно. На индивидуальном классе они могут выехать и взять ушастый трофей. Париж это может сделать впервые в истории, а «Бавария» в шестой раз. Однозначным фаворитом в линейке идёт «Бавария», но я бы поспорил с букмекерами.



Думаю, что матч будет не очень результативным. Сыграл бы «тотал меньше 4» за 1.50, но коэффициент какой-то вяленький, поэтому мой прогноз на этот матч — «тотал меньше 3.5 мяча» за 1.91. Думаю, что больше трёх мячей тут не будет».