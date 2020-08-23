«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Георгия Черданцева на матч 4-го тура чемпионата России

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив».
Ставка: обе забьют за 1.91.
«Матч на три результата. И с этим трудно спорить. Поэтому об исходе матча я бы не говорил. Думаю, здесь действительно может и в ту и в другую сторону сложиться игра. Возможно, решающим фактором станет то, кто первым забьет гол.
«Спартак» показал неплохой футбол с «Уфой», было неплохое движение. Есть, правда, вопросы по позиции Зобнина. Но, наверное, не это главный фактор. «Спартак» всегда проводит такие матчи с хорошей мотивацией.
«Локомотив» тоже в неплохом состоянии. «Урал» надо было обыгрывать, так что не говорил бы о какой-то драме с точки зрения потери очков. «Локомотив» моменты создает.
Самое разумное в этом матче – взять голы. «Спартак» на своем поле забивает практически всегда. Ну а у «Локомотива» в прекрасной форме Миранчук. Плюс Федор Смолов наконец забил гол. Ну и в принципе группа атаки у «Локо» очень неплохая, есть целый ряд талантливых игроков.
Думаю, и у «Спартака» не бетонная оборона. Поэтому голы в этом матче – хороший вариант. При этом не думаю, что их будет много. Взял бы вариант «обе забьют».
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