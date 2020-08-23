«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Ильи Казакова на московское дерби в 4-м туре РПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 4-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Локомотив».

Ставка: победа «Спартака» за 2.74, «Локомотив» не забьёт за 3.00.

«Крайне любопытный матч. «Спартак» потерял очки в Уфе, хотя имел колоссальное игровое преимущество. Мне кажется, «Спартак " дома способен преподнести неприятный сюрприз «Локомотиву», играющему в атаку.



У «Спартак» есть преимущество в скорости. Самая большая проблема москвичей — позиция Романа Зобнина. На мой взгляд, он должен выполнять другую роль на поле. В середине поля против Гжегожа Крыховяка и Дмитрия Баринова «Спартак» может не получить преимущества.



Однако думаю, что линия «Спартака» выглядит быстрее, мощнее и убедительнее, чем оборона «Локомотива». Именно здесь вижу успех красно-белых».