«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Дмитрия Симонова на матч финала Лиги чемпионов

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «ПСЖ» — «Бавария».

Ставка: итоговая победа «Баварии» за 1.60.

«Бавария», без сомнения, — сильнейшая команда Европы. Более того, за последние годы не помню команды, которая была бы настолько доминирующей на поле и вдобавок независимой от 1-2 ключевых фигур. Это реально машина. Они любого способны не просто обыграть, а разгромить, смять, уничтожить.



Трофей достается сильнейшим далеко не всегда. Но совесть не позволяет поставить против «Баварии», которая должна выиграть. Выиграет ли? Не знаю. Но точно должна.



Тем не менее «ПСЖ» даст бой, опираясь на высочайший уровень звезд и хороший тренерский класс Тухеля. Не исключаю, что матч может уйти в овертайм. Но все же верю в «Баварию».