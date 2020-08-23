«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Артура Петросьяна на финал Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «ПСЖ» — «Бавария».



Ставка: «Бавария» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 1.90.

«Бавария» не задействовала все ресурсы в полуфинале с «Лионом». Наверное, 50% возможностей продемонстрировали, тем не менее выиграли. Да, сначала «Бавария» позволила создать кое-что у своих ворот, но даже если бы «Лион» и реализовал те первые два момента до первого гола, исход был бы таким же.



Нынешняя «Бавария», когда нужно, забьет. Как бы ни складывались события, финалистом все равно стала бы «Бавария».



В финале мюнхенцы вряд ли будут позволять себе такие вольности. Наверняка включат все ресурсы и будут играть на полную мощь. «ПСЖ», думаю, будет несладко. Тем не менее и Париж впереди что-то будет создавать. «Бавария» достаточно высоко атакует, причем неважно, с каким соперником встречается. С парижанами это может быть опасно, так как в составе есть быстроногие футболисты. Один Мбаппе чего стоит.



В любом случае, в данном конкретном матче плясал бы от баварцев. Классная команда. Может быть, если брать индивидуальности, у парижан их не меньше, но «Бавария» не идет с «ПСЖ» ни в какое сравнение.



Можно смело брать общую победу «Баварии», победу по итогам основного времени, победу с форой (-1). Думаю, шансов будет немало, поэтому взял бы тотал «Баварии» больше 2.



Думаю, что-то существенное парижане впереди создадут, поэтому хочется выбрать довольно осторожный вариант, но с хорошим коэффициентом в районе 1,90 — «Бавария» не проиграет в основное время при тотале больше 2,5 мяча. Мне кажется, все это можно рассмотреть".