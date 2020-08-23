«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Александра Аксёнова на финальный матч Лиги чемпионов

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «ПСЖ» — «Бавария».
Ставка: победа «Баварии» с форой (–1) за 2.83, гол Левандовски за 1.64, гол Неймара за 2.44.
«На первый взгляд кажется, что в матче «ПСЖ» — «Бавария» всё очевидно. Есть ярковыраженный фаворит, это клуб из «Мюнхена», и яркий соперник, который ранее до финала не доходил. Безусловно, немцы показали такой уровень футбола в четвертьфинале и полуфинале, что, кажется, у парижан нет вообще никаких шансов.
И всё-таки финал — это всегда определённая непредсказуемость. К тому же в «ПСЖ» играют такие футболисты, как Неймар и Мбаппе, а это всегда гарантированные моменты у ворот соперника. Тот же «Лион» вполне мог открывать счёт в матче с «Баварией», но не хватило мастерства. С «ПСЖ» такого не будет — здесь с качеством всё в полном порядке.
В любом случае «Бавария» — фаворит, а имея такую форму, как сейчас, они, скорее всего, победят с запасом. А потому поставлю на немцев с форой.
Таким образом, мой прогноз на матч «ПСЖ» — «Бавария» — победа немцев. Победа «Баварии» с форой (–1). Плюс, в матче забьют Левандовски и Неймар».
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