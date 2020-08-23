«ПСЖ – «Бавария»: прогноз Ильи Казакова на матч финала Лиги чемпионов в Лиссабоне

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на финал Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «ПСЖ – «Бавария».

Ставка: победа «ПСЖ» за 3.22, «ПСЖ» откроет счёт за 2.16.

«Вопреки котировкам, мнению, ощущениям, попробую поставить на победу парижан. Конечно, «Бавария» по историческим особенностям, по ментальности, наверное, должна считаться фаворитом. Однако мой фаворит в этом розыгрыше – «ПСЖ».



Мне кажется, парижане сейчас находятся в запредельной форме. У них бешеная готовность и мотивация. У них безумные призовые, обещанные в качестве премиальных за этот матч, за победу. Мне кажется, для футбола победа «ПСЖ» будет означать не только победу катарских денег, но и свежий ветер.



Очень важный матч для Неймара, который ходит в подающих надежды и претендентах на «Золотой мяч» уже столько времени, но так и не стал настоящей суперзвездой. Очень важный матч для Мбаппе, который в свои юные годы переписал всю книгу рекордов французского футбола.



Безусловно, для каждого из тренеров это любопытный и сильнейший вызов. И мои предпочтения на стороне Тухеля. Томас спокоен, выверен. Тухель доказывает, что парижане не ошиблись с его назначением, хотя многим экспертам оно показалось странным. Сейчас он оправдывает это доверие. Он привнес во французский клуб немецкую рассудительность и умение добиваться результата. Тухель, мне кажется, понимает, как играть с «Баварией». Генетически он знает, как играть против визави.



Думаю, надо ставить на победу парижан в основное время и на то, что они забьют первый гол».