«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата России

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Локомотив».

Ставка: «Локомотив» не проиграет за 1.50.

«Локомотив» в последнее время себя зарекомендовал, но матч с «Уралом» несколько смутил. Имея реальное хорошее преимущество, «Локо» не смог додавить соперника. Сейчас в основном забивает Алексей Миранчук, а, например, Крыховяк в этом сезоне никак не может отличиться. Забил в прошлом матче Смолов, но у него были моменты, которые он не реализовал.



У «Спартака» хорошо проявляют себя лидеры в каждой линии, но, опять же, есть проблема с реализацией. Возможно, наконец-то Кокорин сыграет и тогда стоит ждать повышения результативности.



Этот матч на три результата, и можно ожидать всего. Думаю, матч завершится вничью, но обычно в таких матчах кто-то добивается успеха. Мне кажется, у «Локомотива» выше шансы на успех. Поставлю на то, что команда Николича не проиграет.



Обе команды сыграют с акцентом на атаку. Что бы ни говорили, сильнейшая линия у предстоящих соперников — атака. И «Спартак», и «Локомотив» захотят выиграть, чтобы реабилитироваться за потерю очков в прошлом туре".