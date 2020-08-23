«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Владислава Батурина на финальный матч Лиги чемпионов

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «ПСЖ» — «Бавария».
Ставка: обе забьют за 1.39.
«В Лиссабоне на арене «Да Луш» в финальном матче главного еврокубкового турнира сойдутся в битве за Кубок чемпионов две великолепные команды с атакующей футбольной философией, которые представляют Францию и Германию.
Нас ждёт роскошный финал: обе команды заслуживают многочисленных комплиментов, уровень их игры, командного и индивидуального мастерства фантастичен, у каждого клуба на руках огромное количество козырей, и они знают, как и когда ими правильно воспользоваться.
Сделать прогноз на этот финал достаточно сложно. Есть внутреннее ощущение, что чуть больше шансов на победу у «Баварии», она опытнее, и командные нервы у неё покрепче, но когда с противоположной стороны Неймар, Мбаппе и компания во главе с Тухелем, то возникают сомнения в успехе баварцев, поэтому буду ставить на то, в чём больше уверен. В противостоянии двух замечательных команд, возглавляемых немецкими специалистами, должны быть голы с обеих сторон».
- 23 августа 2020
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