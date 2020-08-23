«Уфа» — «Ростов»: прогноз Владислава Радимова на матч 4-го тура чемпионата России
Экс-игрок и тренер «Зенита» Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Уфа» — «Ростов».
Ставка: победа «Уфы» с нулевой форой за 2.46.
«В этом матче возьму «Уфу» с форой (0). Гости сейчас допускают какие-то комичные ошибки и не похожи на «Ростов» прошлого сезона. Ростовчане, конечно, будут владеть мячом, но хозяев поля просто так не взломать.
У «Ростова» теперь запредельная мотивация после двух поражений, но хозяева чётко играют в обороне, а впереди у них будут моменты. Есть шансы, что уфимцы забьют, а если нет, тогда нас ждёт ничейный результат по итогам матча. Вообще, голов должно быть очень мало, и «Уфа» с форой (0) мне кажется самым явным вариантом. «Ростов» невнятно действует в обороне, поэтому отдаю предпочтение хозяевам».
- 23 августа 2020
-
08:50
-
08:45
-
08:30
-
08:20
-
08:15
-
08:02
-
08:00
-
07:00
- 22 августа 2020
-
21:00
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:05
-
15:00
-
14:45
-
14:40
-
14:30
-
14:15
-
14:10
-
14:00
Партнерский контент