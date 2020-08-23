«Уфа» — «Ростов»: прогноз Владислава Радимова на матч 4-го тура чемпионата России

Экс-игрок и тренер «Зенита» Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Уфа» — «Ростов».

Ставка: победа «Уфы» с нулевой форой за 2.46.

«В этом матче возьму «Уфу» с форой (0). Гости сейчас допускают какие-то комичные ошибки и не похожи на «Ростов» прошлого сезона. Ростовчане, конечно, будут владеть мячом, но хозяев поля просто так не взломать.



У «Ростова» теперь запредельная мотивация после двух поражений, но хозяева чётко играют в обороне, а впереди у них будут моменты. Есть шансы, что уфимцы забьют, а если нет, тогда нас ждёт ничейный результат по итогам матча. Вообще, голов должно быть очень мало, и «Уфа» с форой (0) мне кажется самым явным вариантом. «Ростов» невнятно действует в обороне, поэтому отдаю предпочтение хозяевам».