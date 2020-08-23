«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Владислава Радимова на матч финала Лиги чемпионов

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария».
Ставка: тотал больше 3.5 гола за 2.02, победа «Баварии» за 2.06, гол Левандовски за 1.60.
«Ожидаю большого количества голов и поставлю на тотал больше 3,5. Тут даже думать долго не надо. «Баварию» остановить просто невозможно, играет в такой футбол, что позволяет создавать моменты у своих ворот, поэтому Мбаппе, Неймар, Ди Мария точно смогут соорудить гол.
Конечно, это финал, но команды не станут действовать аккуратно, с акцентом на оборону. Не могу представить, что «Бавария» так сыграет, да и, например, у ПСЖ есть много игроков, которых сложно заставить играть более надёжно. Как минимум четыре гола будет в этом матче, жду примерно такой же результативности, как в противостоянии «Баварии» и «Барселоны».
Поставлю и на гол Левандовски и чистую победу «Баварии». Левандовски забьёт, он находится в феноменальной форме. Если забил «Лиону» в закрытом матче, то в открытом матче с ПСЖ уж точно забьёт».
- 23 августа 2020
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